"ВКонтакте" запустит круглосуточное вещание с Зимней Универсиады-2019

"ВКонтакте" запустит 2 марта круглосуточные трансляции с Зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Как отмечает компания, таким образом она станет первой социальной сетью, которой удалось договориться об официальном партнерстве с крупным международным соревнованием.

"Зимней Универсиаде посвятят отдельный раздел в видеокаталоге "ВКонтакте". Наиболее ожидаемые состязания будут транслироваться в прямом эфире. Плеер с трансляциями также будет размещен на медиафасадах Красноярска", - отмечается в сообщении.

Комментировать соревнования для пользователей "ВКонтакте" будут Алексей Андронов, Андрей Журанков, Николай Круглов и комментаторы Школы спортивной журналистики Василия Уткина.

Кроме того, пользователи соцсети смогут следить за записями о чемпионате в специальной новостной ленте и выигрывать тематические стикеры.