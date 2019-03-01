{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске

"ВКонтакте" запустит круглосуточное вещание с Зимней Универсиады-2019

Мероприятию посвятят отдельный раздел в видеокаталоге соцсети

"ВКонтакте" запустит 2 марта круглосуточные трансляции с Зимней Универсиады-2019, которая пройдет в Красноярске. Об этом говорится в сообщении пресс-службы соцсети. 

Как отмечает компания, таким образом она станет первой социальной сетью, которой удалось договориться об официальном партнерстве с крупным международным соревнованием.

"Зимней Универсиаде посвятят отдельный раздел в видеокаталоге "ВКонтакте". Наиболее ожидаемые состязания будут транслироваться в прямом эфире. Плеер с трансляциями также будет размещен на медиафасадах Красноярска", - отмечается в сообщении. 

Комментировать соревнования для пользователей "ВКонтакте" будут Алексей Андронов, Андрей Журанков, Николай Круглов и комментаторы Школы спортивной журналистики Василия Уткина. 

Кроме того, пользователи соцсети смогут следить за записями о чемпионате в специальной новостной ленте и выигрывать тематические стикеры.

Теги
РоссияЗимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Законопроект о регистрации рожденных суррогатными матерями детей внесен в Госдуму
Законопроект направлен на устранение проблем в правоприменении при регистрации рождения детей
Читать полностью