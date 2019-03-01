Арт-объекты с дополненной реальностью появились в зданиях Уральского университета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Два арт-объекта "Инновационные кубы" с дополненной реальностью появились в корпусах Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе университета.

"Инновационных кубов" в университете установлено два - в первом учебном корпусе и в главном учебном корпусе. Куб создан для информирования, развлечения и обмена информацией. Четыре стороны снабжены изображением, открывающим контент дополненной реальности при наведении камеры в мобильном приложении Argin", - говорится в сообщении.

Любой желающий с помощью арт-объекта может узнать об инновационной инфраструктуре университета, прочитать новости и узнать об анонсах предстоящих мероприятий, перейти на страницы университета в социальных сетях, заявить о новом проекте, привлечь к его разработке и продвижению новых участников.

УрФУ основан в 1920 году и является крупнейшим вузом в Уральском федеральном округе, в нем обучаются 35 тыс. студентов. В университете работает 13 научных лабораторий под руководством ведущих зарубежных ученых. УрФУ - участник Проекта 5-100, призванного повысить конкурентоспособность российских университетов среди ведущих мировых научно- образовательных центров.