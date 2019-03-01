СМИ: пилот из ЮАР с фальшивой лицензией в течение 20 лет работал в гражданской авиации

ПРЕТОРИЯ, 1 марта. /ТАСС/. Проработавший более 20 лет в авиакомпании South African Airways (SAA) старший пилот Уильям Чендлер был вынужден уволиться после того, как выяснилось, что все это время он летал с фальшивой лицензией. Как пишет газета Mail & Guardian, обнаружить подделку удалось после инцидента в небе над Швейцарией в ноябре 2018 года.

"Самолет сделал несколько странных движений, которые не понял никто, даже члены экипажа", - сообщил изданию источник в авиакомпании. Странный эпизод заставил руководство провести внутреннее расследование в ходе которого возникли сомнения по поводу подлинности лицензии Чендлера, контролировавшего в это время полет воздушного судна. Не став дожидаться его окончания, тот написал заявление об уходе.

Работа в гражданской авиации является в ЮАР одной из самых высокооплачиваемых. Например, пилот самого младшего класса получает в месяц около 900 тыс. рандов ($64,3 тыс.), в то время, как жалование капитана может доходить до 6 млн ($482 тыс.). Однако для того, чтобы обслуживать полеты пассажирских самолетов, в течение пяти лет после поступления в штат компании необходимо получить специальную лицензию пилота, сдав экзамены по теории, пройти медобследование и налетать 1,5 тыс. часов, включая 100 ночных. Стоит лицензия пилота 150 тыс. рандов ($10,7 тыс.).

Коллеги, поступившие вместе с Уильямом Чендлером на службу в 1994 году, самостоятельно командуют экипажами судна уже более 10 лет, в то время как Чендлер продолжал оставаться всего лишь старшим пилотом. По данным издания, он отказывался от повышения, в случае которого пришлось бы подтверждать свою лицензию.