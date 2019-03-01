"Турпомощь" не получала обращений россиян из-за последствий конфликта Индии и Пакистана

ТАСС, 1 марта. Российские туристы, отдыхающие в странах Южной и Юго-Восточной Азии или планирующие отправиться туда, пока не обращались за помощью в связи с последствиями обострения отношений между Индией и Пакистаном, из-за чего последний закрыл свое воздушное пространство. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора ассоциации "Турпомощь" Сергей Голов.

"Обращений от туристов к нам пока не поступало, потому что туроператоры сработали на опережение, они объяснили клиентам, с чем связано изменение полетной программы. Ситуация стабильная, она контролируется, и проблем никаких нет. Туры продаются, просто изменен коридор облета, лететь дольше, может быть, чуть подороже будут перелеты из-за расхода топлива", - сказал собеседник агентства.

По данным советника главы Ростуризма, гендиректора холдинга "Випсервис" (является одним из крупнейших продавцов авиабилетов в России) Дмитрия Горина, ситуация не вызвала массового аннулирования туров в страны Юго- Восточной Азии.

"Авиакомпании предложили альтернативные маршруты, беспосадочные рейсы. Количество рейсов в юго-восточные страны увеличилось на 10% в 2019 году, в Индию, Вьетнам, Таиланд до событий (связанных с напряженностью между Индией и Пакистаном - прим. ТАСС). Повышения цены не происходит, и даже если будет повышение цены, то потребитель этого не заметит. Например, в турпакетах это будет до 1 тыс. рублей на человека", - сказал Горин.

При этом исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил, что конфликтная ситуация вызвала в регионе небольшое снижение спроса на путевки в страны Юго-Восточной Азии.

"Думаю, пройдет немного времени, и продажи выйдут на те же показатели. У туристов нет оснований сдавать путевки. Государство не рекомендовало к посещению зоны конфликта. Прилегающая к ней территория никогда не была туристической зоной, она всегда считалась опасной и непривлекательной, поэтому наши туристы туда не ездили", - пояснил ТАСС Мальцев.

Проблем нет и с авиасообщением - большинство международных рейсов в Индию, например чартерные из Перми и обратно, выполняются по расписанию. "Из пермских туристических компаний пока не поступало никакой информации о том, что их туристы не могут вылететь в Россию", - сообщили ТАСС в Пермской туристической гильдии.