Стадион на 15 тыс. мест построят в Ингушетии

МАГАС, 1 марта. /ТАСС/. Жители Ингушетии определили лучший проект самого крупного в регионе стадиона на 15 тыс. мест, строительство которого будет начато осенью 2019 года в Магасе. Об этом сообщил ТАСС министр строительства республики Осман Вышегуров.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко проработать вопрос строительства стадиона в Ингушетии. С просьбой подарить футбольную арену на День Республики в ходе рабочей встречи обратился к президенту глава региона Юнус-Бек Евкуров.

"Мы провели повторное голосование, исключив из него два проекта, которые в первом этапе набрали наименьшее количество голосов, но включили два новых проекта. В итоге как раз один из новых проектов и набрал наибольшее количество голосов, за него проголосовали 63% жителей региона, именно этот проект и будет нами взят в работу. Голосование проводилось на сайте нашего ведомства, и подсчет голосов велся системой", - сказал Вышегуров.

По его словам, проект удачно впишется в архитектуру Магаса и будет представлять собой объемное здание, вокруг которого распускаются белые металлические лепестки.

"Проект, который выбрали жители республики, визуально выглядит, как распускающиеся белые лепестки из перфорированного материала, которые будут огибать вырастающий из-под земли объем, выполненный из стеклянной оболочки поверх конструктивного скелета. Между своеобразными лепестками будут созданы светящиеся в темное время суток вставки", - добавил министр.

Ранее сообщалось, что возведение объекта начнется осенью 2019 года в рамках федеральной программы "Развитие спорта России" и завершится в 2021 году. Ранее глава республики сообщал ТАСС, что в спорткомплексе разместятся до девяти спортивных федераций Ингушетии. Стоимость строительства объекта оценивалась примерно в 5 млрд рублей.