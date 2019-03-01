Москалькова посетит Женеву с официальным визитом 4-6 марта

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова посетит Женеву 4-6 марта, где проведет встречу с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет и примет участие в форуме, на котором будут обсуждаться вопросы защиты прав женщин и мигрантов. Об этом в пятницу говорится в сообщении на официальном сайте омбудсмена.

"4-6 марта уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова посетит с официальным визитом Женеву, где примет участие в ежегодном собрании Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ)", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что на 5 марта "запланирована встреча уполномоченного с верховным комиссаром ООН по правам человека Мишель Бачелет", а также с директором департамента полевых операций и присутствия Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Жоржеттой Ганьон.

"6 марта на ежегодной конференции ГАНРИ Татьяна Москалькова поделится с зарубежными коллегами опытом и лучшими практиками по защите прав мигрантов. Уполномоченный также примет участие в 40-й сессии Совета по правам человека ООН по вопросам защиты прав инвалидов", - говорится в сообщении.