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СМИ: в Австрии уволили полицейского, снявшего видео задержания лыжника Макса Хауке

Речь идет о задержаниях в рамках дела международной преступной допинговой сети

ТАСС, 1 марта. Полицейский, который сделал видеозапись момента задержания австрийского лыжника Макса Хауке, был отстранен от должности. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Krone.

27 февраля сотрудники правоохранительных органов Австрии совместно с сотрудниками прокуратуры Германии раскрыли международную преступную допинговую сеть, провели обыски в расположении нескольких сборных на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде и задержание девяти человек, среди которых лыжники - эстонцы Карел Таммъярв и Андреас Веерпалу, Алексей Полторанин из Казахстана и австрийцы Доминик Балдауф и Макс Хауке. В Австрии также были взяты под стражу два члена преступной группировки, связанной с допингом. Еще двое медиков задержаны на территории Германии.

После того, как видео было опубликовано, управление полиции начало проверку. Полицейский обвиняется в разглашении служебной тайны.

Чемпионат мира в Зефельде завершится 3 марта.

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