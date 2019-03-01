Рост турпотока на "Архыз" по итогам двух месяцев 2019 года составил 30%

АРХЫЗ /Карачаево-Черкесская Республика/, 1 марта. / ТАСС/. Рост туристического потока на курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии по итогам 2 месяцев 2019 года составил 30%, а рост туристического потока по итогам 2018 года - 20%. Об этом сообщил журналистам на брифинге гендиректор компании "Курорты Северного Кавказа", под управлением которой находится "Архыз", Хасан Тимижев.

"Туристический поток на курорте растет - мы показали [в 2018 году] 20% темпы роста по отношению к 2017 году. Я считаю, что такие темпы роста достаточно высокие и хорошие для курорта. За эти два месяца темп роста - более 30%", - сказал он, пояснив, что число туристов на курорте в 2018 году составило 290 тыс. человек.

Тимижев отметил, что существенную долю туристов, приезжающих на курорт, составляют начинающие, которым для безопасного обучения катанию необходимы трассы "зеленого" уровня сложности. "40% всех туристов, которые к нам приезжают - это туристы, которые в первый раз встают на лыжи. <…> Мы хотим активно заняться созданием и развитием "зеленых" трасс - это у нас на Лунной поляне сейчас рассматривается возможность строительства канатной дороги, мы этот проект реализуем уже к следующему сезону", - сказал он.

Гендиректор КСК также отметил, что в планах также создание на "Архызе" дополнительных велотрасс и троп для занятий скандинавской ходьбой. Кроме того, по словам Тимижева, в ближайшие два-три года на курорте должны появиться концертный зал и конференц-зал. Он отметил, что об их строительстве можно будет говорить после того, как растущий туристический поток будет гарантировать инвесторам окупаемость объектов. В планах также открытие к этому времени гостиницы Holliday Inn.

Говоря о развитии инфраструктуры курорта, Тимижев отметил, что в настоящее время на территории поселка "Романтик" туристам доступно более 700 мест размещения. "У нас основная задача - 2 тыс. мест размещения, но более того, у нас на сегодняшний день есть одобренные заявки резидентов и реализация этих проектов позволит в ближайшие два-три года создать в сумме более 3,5 тыс. мест размещения", - добавил он. При этом гендиректор КСК отметил, что развитие курорта способствует развитию малого бизнеса в находящимся рядом с курортом поселком Архыз. "Если три года в поселке было порядка 500 мест размещения, то на сегодняшний день они [жители поселка] построили на своих земельных участках мини-отели и объекты на 2,5 тыс. мест размещения", - сказал Тимижев.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная поляна работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.