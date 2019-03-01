Власти КЧР ожидают увеличения туристического потока на 20% в 2019 году

ЧЕРКЕССК, 1 марта. /ТАСС/. Туристический поток в Карачаево-Черкесию в 2019 году может увеличиться на 20% за счет популярных курортов республики. Об этом заявил в пятницу журналистам министр туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской Республики Анзор Эркенов.

"В этом году мы планируем примерно на 20% увеличение потока. Это Архыз, Теберда, Домбай, это Медовые водопады" - сказал он.

Эркенов отметил, что в прошлом году турпоток увеличился на 18%.

В феврале сообщалось, что АО "Курорты Северного Кавказа" ожидают 20% роста турпотока на курорт "Архыз" по итогам 2019 года.

По предварительным данным, за 2018 год КЧР посетили более 1,3 млн туристов, в 2017 году этот показатель составил 1,2 млн.