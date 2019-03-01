Число ДТП на федеральных трассах в Новгородской области сократилось на треть в 2018 году

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 1 марта. /ТАСС/. Число аварий на федеральных автодорогах, которые проходят на территории Новгородской области по итогам 2018 года сократилось на 32% по сравнению с предыдущим годом. Это привело также к уменьшению числа погибших и пострадавших людей в ДТП, сообщается в пятницу на сайте Федерального казенного учреждения Упрдор "Россия".

"Согласно проведенному мониторингу, на федеральных автомобильных дорогах Новгородской области в 2018 году количество ДТП сократилось на 32%, что на треть меньше показателей предыдущего года. Число погибших и пострадавших также снизилось на 41% и 39% соответственно", - отмечается в сообщении.

Как уточнил ТАСС начальник отдела безопасности дорожного движения ФКУ Упрдор "Россия" Максим Шешёлко, по сравнению с 2017 годом число аварий в 2018 году сократилось с 271 до 185, а погибших в ДТП с 68 до 40. По данным пресс-службы, в прошлом году дорожники провели ряд мероприятий по ремонту и обустройству трасс, что повысило безопасность движения на этих участках. "За минувший год в Новгородской области отремонтировали 21 км трассы М-10 и пять мостовых сооружений, в том числе расширили до четырех полос семикилометровый участок в Валдайском районе", - говорится в сообщении. Всего в оперативном управлении ФКУ Упрдор "Россия" в Новгородской области находится 401 км автомобильных дорог.