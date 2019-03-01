Объемы сортировки мусора в Тамбовской области с начала года выросли в два раза

ТАМБОВ, 1 марта. /ТАСС/. Единственный в Тамбовской области мусоросортировочный завод "Комэк" с января 2019 года увеличил объемы сортировки твердых бытовых отходов до 400 тонн ежедневно, что в два раза больше, чем в 2018 году. В связи с этим предприятие переходит на круглосуточный режим работы, сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь "Комэк" Ирина Ильина.

"Объем поступающего на предприятие мусора за минувший месяц увеличился более чем в два раза. Если в прошлом году к нам на завод в среднем привозили в сутки около 180-200 тонн мусора, то теперь эта цифра выросла до 400 тонн. В связи с этим было принято решение о переходе предприятия на круглосуточный режим работы. Для этого дополнительно на "Комэк" было трудоустроено 48 человек", - сообщила Ильина.

Она уточнила, что увеличение объемов ТБО связано с тем, что регоператор АО "ТСК" начал привозить на завод мусор из Тамбова и Тамбовского района, который ранее вывозился на мусорный полигон в Никифоровском районе.

Как сообщалось, полигон "Бастион" в Никифоровском районе прекратил работу в январе после массовых протестов местных жителей в декабре 2018 года, его площадь 14 га. Тамбовские власти планируют начать его рекультивацию в 2020 году.