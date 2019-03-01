В Большом Московском цирке назвали обвинения Запашного в мошенничестве фейковой новостью

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Большой Московский государственный цирк (БМГЦ) на проспекте Вернадского назвал фейковой новостью сообщение о том, что директор БМГЦ Эдгард Запашный намеренно разорил компании, которые занимались гастролями цирка. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе цирка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что межрегиональная общественная организация "Творческое объединение цирковых коллективов" подготовила коллективное обращение в Следственный комитет России с просьбой проверить деятельность Эдгарда Запашного, которого они подозревают в преднамеренном банкротстве трех компаний, организовавших с 2015 по 2017 годы гастроли Большого Московского цирка.

"Выросшие за последние несколько лет доходы Большого Московского государственного цирка порождают зависть и такие фейковые новости. Это [выделенные на гастроли средства] государственные деньги, и мы должны их вернуть, и мы этим занимаемся, любая дебиторская задолженность, и мы подаем в суд", - отметили в пресс-службе.

Представители цирка также отметили, что Эдгард Запашный никогда не являлся руководителем коммерческой организации. "И нам кажется странным, что такие беспочвенные обвинения в адрес руководителя крупной государственной организации появляются накануне или после заседания Совета при президенте по культуре и искусству, членом которого он является", - подчеркнули в пресс-службе.

В пресс-службе также сообщили, что цирк не собирается подавать в суд из-за обвинения в мошенничестве. "В суд подавать мы не собираемся", - добавили они.