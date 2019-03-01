Минздрав предложил утвердить правила медобследования для будущих охранников

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Минздрав предлагает утвердить порядок проведения медицинского освидетельствования работников частных охранных предприятий (ЧОП), в том числе на наличие в организме наркотических и психотропных препаратов. Соответствующий документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативных правовых актов.

"Министерством здравоохранения РФ разработан проект приказа "Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника, включающего в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов, и формы медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к исполнению обязанностей частного охранника", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Проектом приказа предусмотрено, что освидетельствование проводится один раз в год. Медицинское заключение об отсутствии противопоказаний для получения лицензии на приобретение оружия также действует один год со дня его выдачи. Организация проведения медицинского освидетельствования должна осуществляться работодателем. "Проведение медицинского освидетельствования осуществляется как за счет личных средств граждан, так и работодателя", - говорится в тексте проекта.