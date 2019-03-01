СБУ проводит беседы со священниками, которые отказались перейти в новую церковь Украины

КИЕВ, 1 марта. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) вызывает на "частный разговор" священников Хустской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Закарпатской области, которые отказались перейти в новую украинскую церковь. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте юридического отдела УПЦ.

"Сегодня утром в 7:50 мне позвонили из СБУ и сказали, что приглашают на разговор. На мой вопрос, это официальное приглашение, они ответили, что разговор частный. Юриста посоветовали также не брать, так как хотят пообщаться тет-а-тет", - сообщил протоиерей епархии Виталий Кемин, добавив, что "беседа" длилась почти полтора часа.

Священник пояснил, что речь шла о ситуации вокруг храма УПЦ в честь Рождества Пресвятой Богородицы в поселке Ясиня Закарпатской области. Сторонники новой украинской церкви с середины февраля пытаются захватить храм, в том числе с помощью неправомерных собраний и поддельных протоколов. В частности, 26 февраля прихожанки храма принесли в поселковый совет протоколы собраний религиозной общины о решении остаться в лоне канонической УПЦ. При передаче документов на женщин напали радикально настроенные представители так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) и ударили одну из них.

В разговоре представители СБУ предложили священнослужителям согласиться на поочередные богослужения в храме с представителями ПЦУ, а также поинтересовались, почему община не признает "каноничности ПЦУ". "Когда я ответил, что не признаем, как и вся мировая православная община, то они проявили незаурядную осведомленность в церковных делах и спросили, а что не так было во время интронизации Епифания [глава ПЦУ]. Пришлось напомнить, что не было там ни одного представителя поместной православной церкви, кроме Константинопольской", - резюмировал Кемин.

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года активно продвигало идею о создании в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с каноническим Московским патриархатом. В апреле прошлого года президент страны Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить украинской церкви автокефалию. 15 декабря в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором было объявлено о создании Православной церкви Украины. 6 января Константинопольский патриарх передал ее главе митрополиту Епифанию томос об автокефалии.

Русская православная церковь считает и томос об автокефалии, и "Объединительный собор" в Киеве канонически ничтожными. Из-за этого в октябре 2018 года Московский патриархат разорвал молитвенное общение с Константинопольским патриархатом.