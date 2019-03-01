Сбор гуманитарной помощи объявили в Каспийске после пожара в дагестанском селе

МАХАЧКАЛА, 2 марта. /ТАСС/. Власти дагестанского Каспийска объявили сбор гуманитарной помощи для жителей села Тисси-Ахитли Цумадинского района Дагестана, где произошел пожар и сгорела почти треть домов, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Каспийска.

"В Каспийске объявили сбор гуманитарной помощи. Завтра в районе центральной площади города будет стоять грузовой транспорт, который соберет гуманитарную помощь и отвезет в это село", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС глава сельского поселения Тинди, куда входит село Тисси-Ахитли, Сайгидгусен Магомедов, дети и старики из горящего села в Дагестане находятся в безопасности. "Дети и старики в безопасном месте, у родственников", - отметил собеседник ТАСС, добавив, что вместе со спасателями пожар тушили более 1 тыс. человек, практически со всего района.

Как сообщалось ранее, возгорание в настоящее время ликвидируют 12 пожарных и три единицы техники, которым помогают местные жители. Пожар практически потушен. По последним данным, в результате пожара сгорели около 30 домов и строений. Всего в 85 домах в селе Тисси-Ахитли проживают около 300 человек.

Село расположено в Цумадинском районе, оно считается высокогорным и труднодоступным: высота около 3 тыс. м.