Почти 13 млн женщин прошли диспансеризацию в 2018 году

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Около 12,8 млн женщин прошли профилактический медицинский осмотр в 2018 году. Как в субботу сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай на своей странице в Facebook, среди мужчин диспансеризацию посетили лишь 9 млн.

"По предварительным данным Национального центра профмедицины, в 2018 году диспансеризацию прошли 12,8 млн женщин", - написал он. По словам Салагая, среди мужчин диспансеризацию прошли около 9 млн человек. Такие профилактические осмотры позволили выявлять наиболее распространенные онкологические заболевания у женщин на ранних стадиях, добавил он.

По данным замминистра, в настоящее время в России работает более 1200 кабинетов медико-социальной помощи и 385 центров медико-социальной поддержки беременных женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, при этом число женщин, которые получили консультацию в таких центрах и отказались от абортов, превысило 40 тыс.

"В целом в результате проводимой работы за период 2012-2017 годы общее число абортов сократилось на 33% (с 935 тыс. 509 в 2012 году до 627 тыс. 127 в 2017 году)", - подчеркнул представитель Минздрава.