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Иркутская область привлечет 4,4 тыс. работников по программе возвращения соотечественников

Программа предусматривает переселение преимущественно квалифицированных специалистов

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило программу по содействию добровольному переселению проживающих за рубежом соотечественников в Иркутскую область на 2019-2024 годы, в рамках которой планируется привлечь около 4,4 тыс. специалистов. Соответствующее распоряжение размещено в субботу на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением согласовывается проект подпрограммы "Оказание содействия добровольному переселению в Иркутскую область соотечественников, проживающих за рубежом" на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области "Труд и занятость" на 2019-2024 годы", - говорится в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что программа предусматривает переселение преимущественно квалифицированных специалистов, в том числе в сфере здравоохранения.

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