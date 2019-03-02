Шансы или судьба. Колумнисты "Русского пионера" рассказали о своем пути к успеху

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Колумнисты журнала "Русский пионер" в новом номере рассказали о своем отношении к шансам и возможностям, которые могут привести к успеху.

Дебютант "Русского пионера" пианист Борис Березовский, считает, что шансов счастливых не бывает, а руководит человеком судьба.

"Был ли конкурс Чайковского моим счастливым шансом? Опять же - это было запрограммировано, все произошло так, как должно было произойти. Когда я участвовал в жеребьевке конкурса, я вытянул номер 100 (было примерно 130 участников). Я тогда почему-то сразу подумал, что получу первую премию, потому что число 100 само по себе очень сильное", - написал музыкант. Березовский уверен, что люди запрограммированы.

"Эту программу по-другому можно назвать судьбой...Мой фатализм проявляется в житейской мудрости, что не нужно особенно настаивать на чем-то. Если суждено, то суждено", - считает музыкант, подчеркивая, что переживать по этому поводу не стоит.

Правило трех "нет"

Президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов в своей колонке напомнил читателям, что отказ, или "нет" - это не потеря шанса, а обретение нового, "подготовка к большему и лучшему шансу, путь к которому открылся ровно в тот момент, когда вы услышали это "нет". Он отметил, что это правило первое.

Второе правило гласит "Нет мечты - нет шанса". "Я верю, что шанс появится тогда, когда ты будешь готов посвятить своей мечте жизнь, вставать в пять утра, учиться, делать каждый день что-то, чего не делал раньше", - написал Шаронов.

Из третьего правила следует то, что нет правильного или неправильного решения. "Если у меня спрашивают совета, я говорю: что определяет ваши ценности в жизни? Семья, ваша карьера, деньги? Ориентируйтесь на это. Но какой бы выбор вы ни сделали, вы все равно будете немного жалеть. Наивно думать, что где-то там возможенвторой вариант вашей жизни", - поделился Шаронов

Instagram - тоже шанс

Блогер Ольга Бузова в своей колонке рассказала о своем видении шансов. "Раньше стать звездой в своей области можно было благодаря только попаданию в телевизор, снявшись в сериале или фильме, а может быть, если вы ведущий успешного шоу. Затем появилось обозначение "звезда YouTube", а сейчас можно быть звездой Instagram", - написала Бузова. В качестве примера она привела российских звезд с миллионами подписчиков в соцсети, которых знают во всем мире.

Новый номер "Русского пионера" поступит в продажу 4 марта.