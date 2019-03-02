Джонни Депп подал иск против Эмбер Херд на $50 млн

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Актер Джонни Депп подал судебный иск против своей бывшей супруги, актрисы Эмбер Херд, обвинив ее в клевете и требуя выплатить в качестве компенсации морального ущерба сумму в $50 млн. Об этом сообщает в пятницу газета New York Daily News.

Джонни Депп, как утверждается в судебных документах, называет "тщательно сфабрикованной фальшивкой" заявления экс-жены о домашнем насилии со стороны актера в период их совместного проживания. Как полагает истец, Эмбер Херд "просто вышла за рамки дозволенного", предъявляя эти обвинения раньше и особенно опубликовав соответствующую статью в газете The Washington Post в декабре 2018 года. Несмотря на то, что в статье актриса напрямую не называет имя Джонни Деппа, тот считает, что намек был более, чем прозрачным.

"Вся статья крутится вокруг главного посыла, что Херд стала жертвой домашнего насилия, и именно Депп совершил это насилие в отношении нее, - отмечается в иске. - Однако Депп никогда не делал этого, и обвинения в его адрес являются абсолютно лживыми".

Актер также утверждает, что когда Эмбер Херд впервые в 2016 году публично выдвинула обвинения в насилии, они нанесли ему серьезную моральную травму, поскольку вывели его из душевного равновесия как раз в период съемок продолжения "Пиратов Карибского моря".

"Херд таким образом не только не является жертвой домашнего насилия, она сама совершила преступление", - подчеркивается в иске. В документе говорится и о том, что Эмбер Херд почти сразу после заключения брака с Джонни Деппом начала отношения с миллиардером Илоном Маском, при этом зачастую встречаясь с ним по ночам.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в феврале 2015 года, до этого они встречались около трех лет. В мае 2016 года Херд подала на развод, обвинив супруга в моральном и физическом насилии, которое он совершал на протяжении всего периода их отношений. В частности, актриса рассказала, что однажды во время ссоры Депп пришел в ярость, швырнул мобильный телефон ей в лицо, дергал за волосы, бил бутылки с вином и устроил разгром в ее студии живописи. Пока длилась процедура развода, суд на три месяца запретил актеру приближаться к Херд. В августе 2016 года пара официально развелась. Тогда бывшие супруги сделали совместное заявление, в котором утверждали, что хотя их отношения "были очень страстными и временами неспокойными, в них всегда жила любовь". Пара также особо подчеркнула, что никто из них никогда не хотел причинить другому физический или эмоциональный вред.