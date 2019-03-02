Путин: транспортная сеть Красноярска должна строиться "на вырост"

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с губернатором Красноярского края Александром Уссом перспективы развития транспортной системы краевого центра, в частности строительства новых станций метро с беспилотными поездами.

"Нужно связать метро, скоростной трамвай и электрички в единый комплекс", - подчеркнул глава государства.

"Экономить надо, безусловно, но когда мы говорим о таких объектах, они в известной степени "на вырост" должны строиться", - добавил он.

Усс доложил, что в последние месяцы в регионе актуализировали проект развития сети общественного транспорта. По его словам, это крайне необходимо для решения экологической проблемы города, так как транспорт является одним из основных загрязнителей окружающей среды в городе, его доля достигает 50%.

Губернатор показал президенту схему нового проекта сети общественного транспорта, которая предусматривает строительство еще пяти станций метро под центром Красноярска. Продолжением этой ветки станет сеть маршрутов скоростных трамваев, инфраструктура для которой была построена много лет назад, однако нуждается в модернизации. Усс добавил, что власти рассматривают также возможность применения новых технических решений, пока не опробованных в России, в частности, трехвагонной сцепки. Это позволит сделать станции метро меньше, а также сэкономит расходы на строительство депо. Кроме того, экономия будет достигнута за счет применения беспилотных технологий на таких поездах.

Губернатор подчеркнул, что все это позволит сократить стоимость работ по прокладке тоннелей на 30-40%. В результате можно будет построить не пять, а девять новых станций метро.

"Если все реализовать, мы надеемся к 2023 году проблему общественного транспорта в Красноярске решить", - резюмировал глава региона.