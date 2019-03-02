Молдавия вспоминает трагическую годовщину вооруженного конфликта на Днестре

КИШИНЕВ, 2 марта. /ТАСС/. Трагическую дату начала вооруженного конфликта на Днестре 1992 года отмечают в субботу в Молдавии и непризнанном Приднестровье. В этот день участники событий поминают погибших, правда, делают это раздельно, несмотря на неоднократные попытки проводить совместные мероприятия.

В Кишиневе их возглавил премьер-министр республики Павел Филип, который принял участие в митинге у памятника "Скорбящей матери" на мемориальном комплексе "Вечность". Глава правительства отметил героизм бывших полицейских, военных, резервистов и добровольцев, которые, по его словам, "встали на защиту национальных ценностей, независимости и территориальной целостности Молдавии". Глава правительства проинформировал о ситуации на переговорах по решению приднестровского вопроса и вновь высказался за вывод российских миротворцев из региона.

Филип также коснулся совместных действий с Украиной по возвращению контроля над приднестровским участком границы с помощью молдавских сотрудников правоохранительных органов, которые размещаются на украинских КПП. "Впервые после вооруженного конфликта на Днестре власти нашей страны смогут контролировать границы государства, в том числе на приднестровском участке", - заметил премьер.

Президент Молдавии Игорь Додон направил жителям республики обращение, где высказался за скорейшее примирение двух берегов Днестра. "Да, мы храним в памяти те драматические дни в нашей истории, но вместе с тем мы не должны оставаться заложниками тех событий", - говорится в распространенном пресс-службой президента заявлении.

В Приднестровье хотят сохранить независимость

Памятные мероприятия прошли сегодня в городах Приднестровья. Особенно многолюдно было в Дубоссарах, где произошли первые столкновения. Мемориал Воинской Славы города посетили депутаты местного парламента и другие руководители.

Послание лидера Приднестровья Вадима Красносельского зачитала его советник Анна Волкова. "804 приднестровцев погибли в той войне. Среди них были не только защитники Приднестровья, погибли мирные жители, погибли дети и женщины. Разрушены были дома, предприятия, школы, больницы. Мы никогда не забудем подвига гвардейцев, казаков, ополченцев", - говорится в нем.

Выступающие с благодарностью вспоминали российских миротворцев, которые остановили кровопролитие, что дало возможность приступить к переговорам по урегулированию конфликта мирным путем. Военные РФ были введены в зону противостояния в соответствии с подписанным с Молдавией соглашением "О принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова" от 21 июля 1992 года. В настоящее время они поддерживают мир в регионе вместе с голубыми касками Молдавии и Приднестровья. Тирасполь категорически против вывода миротворцев, которых считает гарантией мира.

Конфликт на Днестре начался 2 марта в Дубоссарах со столкновений между молдавской полицией и местным ополчением, а летом перерос в крупномасштабные бои в Бендерах, где около тысячи человек погибли, десятки тысяч были ранены и стали беженцами.