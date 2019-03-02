В финале конкурса "Лидеры России" примут участие 300 человек

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Финалистами конкурса управленцев "Лидеры России" станут 300 человек. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей ", выступающей оператором конкурса.

Ранее в пресс-службе информировали, что по итогам региональных полуфиналов, которые прошли во всех федеральных округах, в финал приглашены 269 участников, все они отчитались о запуске социальных проектов в рамках задания "Сердце лидера", выполнение которого было обязательным для прохождения в финал. Еще ряд участников, которые не набрали достаточного количества баллов для выхода в заключительный этап, попали в лист ожидания.

"1 марта состоялось заседание наблюдательного совета конкурса управленцев "Лидеры России". По итогам рассмотрения социальных проектов участников из листа ожидания, не добравших баллов для прохождения в финал, был определен 31 победитель, все они получили статус финалиста", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что "таким образом всего в финале конкурса примут участие 300 человек".

Финал конкурса пройдет с 13 по 17 марта в Сочи.

Сердце лидера

"Сердце лидера" - это одно из нововведений конкурса этого года, выполнение этого задания было обязательным условием допуска в финал, оно предполагало реализацию социального проекта, направленного на благо общества или отдельных социальных групп. В числе критериев отбора проектов были эффект, полученный от них, личный вклад участника, размер вовлеченной в реализацию команды, обоснование выбора проекта.

Всего на рассмотрение набсовету был представлен шорт-лист из 40 проектов, набравших наибольшее количество баллов по оценкам экспертов.

"По итогам заседания наблюдательного совета приглашения в финал получили представители 21 региона России: по шесть конкурсантов из Северо-Западного и Уральского федеральных округов, по пять участников из Приволжского и Центрального, четыре - из Сибирского, три - из Южного и по одному из Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов", цитирует пресс-служба руководителя конкурса, генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

Члены набсовета также особо отметили семь социальных проектов с наиболее высокими баллами, которые представили участники, не вошедшие в лист ожидания. Авторы этих проектов не получили статус финалистов, но приглашены на закрытие финала конкурса в качестве гостей и будут отмечены памятными призами.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", который призван создать работающие социальные лифты для активных граждан.

Первый конкурс стартовал в октябре 2017 года и завершился в феврале 2018 года. Из почти 200 тыс. человек, подавших заявки на участие, были определены 103 победителя. Более 80 участников первого конкурса получили назначения, в том числе двое стали губернаторами, а четверо - заместителями федеральных министров.

Второй конкурс начался 10 октября 2018 года, для участия в проекте зарегистрировались более 227 тыс. человек. Более 91 тыс. человек получили возможность принять участие в заочном этапе. В полуфиналы вышло около 3,3 тыс. человек.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. АНО "Россия - страна возможностей" создана указом главы государства в мае 2018 года для развития одноименной платформы.