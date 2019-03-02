Красноярск встретил старт Универсиады танцами под открытым небом и фейерверком

КРАСНОЯРСК, 2 марта. /ТАСС/. Тысячи людей встретили в субботу на улицах Красноярска открытие зимней Универсиады, к которой город готовился последние семь лет. Во время трехчасового шоу, закончившегося грандиозным фейерверком, местные жители и гости танцевали, пели песни и приветствовали участников соревнований.

Долгое ожидание

Игры проходят в Красноярске со 2 по 12 марта. В них принимают участие почти 3 тыс. спортсменов из 58 стран. Заявочная кампания по выбору столицы XXIX зимней Универсиады стартовала в 2012 году, конкурентом Красноярска должен был стать швейцарский кантон Кале.

В течении года, до сентября 2013-го, претенденты готовили заявочные досье, но в итоге заявку подал только Красноярск. В ноябре 2013 года Международная федерация студенческого спорта (FISU) утвердила его в качестве столицы Всемирной зимней Универсиады. Красноярск стал первым российским городом, который принял зимние студенческие игры.

"Это (открытие Универсиады - прим. ТАСС) такая эмоциональная планка, мы ее ждали семь лет, мечтали, моделировали, каждый представлял Универсиаду по-разному, и вот этот момент настал. Для Красноярска это новая летопись", - сказал в беседе с корреспондентом ТАСС мэр города Сергей Еремин.

Два открытия

Подготовка к церемонии открытия велась два года, ее режиссером стал известный российский фигурист и посол Универсиады Илья Авербух. Началась церемония на стадионе "Платинум Арена" с демонстрации видеоролика, рассказывающего о Сибири и Красноярске. За этим последовала красочная хореографическая часть шоу, которая была посвящена культуре и мифологии народов Сибири. Участников Игр поприветствовал по видеосвязи с Международной космической станцией российский космонавт Олег Кононенко.

Кроме того, состоялись парад спортсменов и торжественное зажжение огня студенческих игр. Музыкальное сопровождение обеспечивали Алексей Воробьев и певицы Нюша и Зара.

Официальная церемония открытия прошла в субботу, но на ней смогли присутствовать только участники соревнований, делегаты FISU и партнеры Универсиады. В воскресенье состоится повторная церемония для болельщиков, единственным отличием которой от сегодняшней станет отсутствие парада спортсменов. Все билеты на это мероприятие уже раскуплены, сообщили ТАСС в дирекции Игр.

Наступивший праздник

Церемония открытия транслировалась федеральными "Первым каналом" и "Матчем", а также местным телеканалом "Енисей". Что касается желающих посмотреть трансляцию на больших экранах, то для них в центре города было организовано четыре фан-зоны: в парке Универсиады с западной стороны острова Татышев, в восточной части острова, на площади перед правобережным торговым центром и перед театром оперы и балета.

Погода в субботу располагала к пребыванию на свежем воздухе, температура которого была лишь чуть ниже нуля. Многие желающие посмотреть трансляцию приходили в фан-зоны заранее, а очередь для прохода на территорию парка Универсиады растянулась на целый городской квартал. Все перехватывающие парковки, организованные вблизи фан-зон, были заняты автомобилями.

"Я рада, что это грандиозное событие проходит в нашем городе, и рада, что я сейчас здесь и могу посмотреть некоторые мероприятия Универсиады. Очень нравится, как преобразился город в считанные дни. Я очень хотела купить билеты на церемонию открытия, которая пройдет завтра, но с удовольствием посмотрю и церемонию сегодня бесплатно на большом экране", - рассказала ТАСС жительница Красноярска Евгения Шумова.

Когда до начала церемонии открытия оставалось менее минуты, собравшиеся в фан-зоне на острове Татышев болельщики начали обратный отсчет. Появление сборной России на параде атлетов вызвало бурные аплодисменты и крики "Ура, Россия!", "Россия, вперед!". Не меньшие эмоции вызвал и национальный гимн: многие из собравшихся подпевали хору на экране. После того как началась трансляция праздничного концерта, некоторые из болельщиков охотно пустились в пляс.

Самый север

Церемонию открытия смотрели не только в Красноярске, но и на всей территории региона, простирающегося от северных морей, которые омывают полуостров Таймыр, до сухих степей Тувы.

Трансляцию открытия смотрели даже сотрудники метеостанции имени Федорова, которая находится на мысе Челюскин в самой северной материковой части Евразии.

"Эмоций масса. Удивило большое количество стран-участниц. Вплоть до Лихтенштейна", - сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС сотрудник метеостанции Николай Костиков.

Об Универсиаде

На Универсиаде будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта: биатлоне, горнолыжном спорте, керлинге, лыжных гонках, сноуборде, спортивном ориентировании на лыжах, фигурном катании, фристайле, хоккее, хоккее с мячом и шорт-треке. К студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано более 30 объектов спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры. Генеральный партнер игр - компания "Норникель".