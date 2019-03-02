Эксперты: посетители ресторанов отдают предпочтение простой и здоровой еде

СОЧИ, 2 марта. /ТАСС/. Простая и вкусная еда стала современным трендом, при этом люди предпочитают питаться разнообразно и выбирают уникальные идеи. Еще одним востребованным направлением становится здоровая пища. Об этом ТАСС рассказали эксперты в кулуарах гастрономического фестиваля IKRA, который проходит на Красной Поляне в Сочи.

Чем проще, тем лучше

По словам шеф-повара московского ресторана Виталия Истомина, сегодня посетители предпочитают не заказывать сложные блюда.

"Люди хотят простой еды, хотят понятный вкус. Никто не хочет 20 ингредиентов и слишком много вкусовых сочетаний на тарелке, предпочтение отдают [простой] еде, чтобы быстро, вкусно и без заморочек. Десять лет назад все ели сложную еду, и мы готовили сложную еду, мучили гостей и продукты", - рассказал ТАСС Истомин.

ЗОЖ в еде и уникальность блюд

Шеф-повар ресторана в Москве Артем Лосев отметил, что еще одним популярным направлением в еде является здоровый образ жизни, однако не все, по его словам, могут его придерживаться.

"У людей есть ощущение, что надо питаться правильно, но при этом они не знают, что входит в состав [выбранного] блюда. В итоге пытаются есть жирную еду, которая, по их мнению, полезна, у них такая иллюзия. Также многие предпочитают натуральные продукты, увлекаются сыроедением", - сообщил ТАСС Лосев.

Шеф-повар ресторана в Копенгагене Мэтт Орландо рассказал журналистам, что посетители выбирают разнообразие в блюдах, и создать его - главная задача рестораторов.

"У нас на кухне есть большая белая доска, чтобы все могли записывать на ней свои идеи, потом мы все садимся и обсуждаем написанное. Также у нас в ресторане очень строгая политика: как только блюдо появляется в меню и удаляется из него - мы никогда больше не готовим это блюдо, за шесть лет мы ни разу не повторили ни одно блюдо. Мы потратили пару лет, чтобы объяснить это людям, теперь они сами хотят разнообразия", - пояснил Орландо.

О фестивале

Международный гастрономический фестиваль IKRA проходит на горном курорте "Роза Хутор" с 28 февраля по 3 марта. Мероприятие нацелено на популяризацию русской кухни и открытие новых граней гастрономического туризма для гурманов и любителей активного отдыха. В третий раз в горах Сочи собираются лучшие российские и зарубежные шеф-повара, которые подарят гостям фестиваля новые гастрономические впечатления, ужины в четыре и шесть рук, гастро-перфомансы, вечеринки в горах и другие мероприятия.