"Аэрофлот" начал проверку из-за статьи о бортпроводнике, предложившем есть йогурт руками

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" проверяет информацию о бортпроводнике, предложившем пассажирам из-за нехватки ложек есть йогурт руками, в случае ее подтверждения сотрудник будет уволен. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе перевозчика.

Ранее издание Ura.ru написало, что бортпроводники на рейсе "Аэрофлота" Екатеринбург - Москва не выдали пассажирам ложки для йогурта, предложив есть его руками.

"В настоящее время проводится внутреннее расследование. В случае, если будет подтверждена информация о том, что бортпроводник предложил пассажиру есть пальцем, он будет уволен", - сказали ТАСС в пресс-службе.

"Бортовое питание на рейс SU 1407 Екатеринбург - Москва предоставляло ООО "Кейтеринг "Кольцово". Действительно, кейтеринговая компания загрузила на рейс питание, в упаковках которого не оказалось ложек. Пассажирам раздавали приборы из класса "бизнес", однако на всех ложек не хватило. Бортпроводники делали все возможное, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию", - добавили в авиакомпании.