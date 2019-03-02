Экстремальная гонка на собачьих упряжках "Берингия" стартовала на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТКИЙ, 3 марта. /ТАСС/. Старт экстремальной гонке на собачьих упряжках "Берингия-2019" дан в воскресенье в селе Эссо на северо-западе Камчатки, сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

"На старт гонки "Берингия-2019" 3 марта в Эссо вышли 18 каюров из Москвы, Карелии, Хабаровского и Камчатского краев, а также из Швейцарии. Упряжкам предстоит пройти порядка 1,4 тыс. км пути. Планируется, что финишируют каюры 23 марта в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова", - сообщили в оргкомитете.

Там пояснили, что изначально к старту готовилось 19 каюров, однако один из них свою заявку аннулировал из-за отсутствия необходимого количества собак. Также произошла замена каюров: православный священник из камчатского райцентра Мильково Владислав Ревенок не смог оставить церковную службу - его место в нартах занял сын Никита Ревенок.

Возраст участников "Берингии-2019" - от 18 до 59 лет. Минимальный возраст собак - 18 месяцев. Все собаки перед выходом на трассу проходят жесткий ветеринарный контроль. Строгие требования и к экипировке спортсменов: нарты должны быть приспособлены для перевозки уставших или раненых собак, в них должен быть уложен суточный запас корма для животных и пищи для каюра, полог, теплые вещи, необходимые для пребывания в экстремальных условиях приспособления.

Гонка пройдет через в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюрам предстоит провести упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходит в безлюдной, покрытой снегом тундре. Участникам также предстоит пересечь Срединный хребет Камчатки.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы тогда составляла 250 километров. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия-2018" протяженностью 2101 км была включена в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.