Старт экстремальной гонки "Берингия" на Камчатке отложен из-за погодных условий

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 марта. /ТАСС/. Старт экстремальной гонки на собачьих упряжках "Берингия-2019" отложен на сутки из-за изменившегося в связи с погодными условиями покрытия трассы, сообщили в воскресенье ТАСС в оргкомитете соревнований.

"Из-за резкого похолодания вода стала подниматься на поверхность льда в реке, которую предстояло преодолеть на первом этапе гонки, образовалась мокрая шуга из воды и мокрого снега. Поэтому принято решение отложить старт на сутки", - сообщили в оргкомитете.

Как пояснили организаторы, решение принято для того, чтобы не травмировать собак. "Существует большая вероятность, что животные повредят лапы намерзшим льдом и снегом. Тогда гонку придется оставлять на несколько дней в следующем контрольном пункте, чтобы привести собак в норму. Считаю, что это неоправданный риск и лучше задержаться на сутки в Эссо и стартовать 4 марта, сохранив собак", - сообщила старший ветеринарный врач гонки Катерина Томашева.

Стартовать из Эссо в воскресенье должны были 18 каюров из Москвы, Карелии, Хабаровского и Камчатского краев, а также из Швейцарии. Протяженность маршрута составляет порядка 1,4 тыс. км. Планировалось, что финишируют каюры 23 марта в райцентре Усть-Камчатск на востоке полуострова.

Гонка пройдет в 16 этапов через 10 национальных поселков региона. Каюрам предстоит провести упряжки, в которые запряжено 8-14 собак, в экстремальных условиях с резкими перепадами высот и температур. Большая часть трассы проходит в безлюдной, покрытой снегом тундре. Участникам также предстоит пересечь Срединный хребет Камчатки.

Впервые "Берингия" прошла в январе 1990 года. Протяженность трассы тогда составляла 250 километров. В 2009 году гонка получила статус официального праздника Камчатского края. "Берингия-2018" протяженностью 2101 км была включена в Книгу рекордов России как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в Евразии.