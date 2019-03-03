Эксперты: излишний шум и злоупотребление антибиотиками ведут к нарушениям слуха

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Громкие звуки и злоупотребление антибиотиками чаще всего ведут к нарушениям слуха. В группе риска, к примеру, - охотники, стреляющие по мишеням без наушников, сообщили ТАСС опрошенные в канун Всемирного дня охраны здоровья уха и слуха врачи.

"Что лечится плохо - это заболевания внутреннего уха, в первую очередь, заболевания слухового нерва, кохлеарные [связанные с потерей слуха] всякого рода осложнения", - сказал глава Научно-клинического центра отоларингологии Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), главный внештатный отоларинголог Минздрава РФ Николай Дайхес.

"Наушники, которые наша молодежь не выпускает из ушей [негативно влияют на слух], телефоны, которые тоже влияют. Но, в первую очередь, наушники. Излишний шумовой эффект - вот самое главное", - сказал Дайхес. По его словам, прослушивание музыки через наушники с высоким уровнем громкости на слух человека влияет губительно.

Собеседник агентства отметил, что отоларингологи на практике чаще всего сталкиваются с операциями по восстановлению утраченных слуховых функций. Он пояснил, что у пациентов часто обнаруживаются патологические процессы во внутреннем ухе. "Более серьезные патологии - это внутреннее ухо, это наши уважаемые охотники, которые стреляют без наушников. Мы эти примеры видим каждый день", - сказал Дайхес.

Врач подчеркнул, что от излишних нагрузок особенно важно беречь слуховой нерв (черепно-мозговой чувствительный нерв). На сбои в его работе могут повлиять излишние звуковые воздействия, воспалительные процессы, а также прием некоторых токсичных видов антибиотиков.

"[Самое сложное для врачей] - профилактика заболеваний слухового нерва, потому что это очень плохо лечится. Эффект бывает, если лечение начать в первые три-четыре дня, и то не совсем 100%-ный результат. У всех по-разному идет, но это - постепенное угасание слуха", - уточнил Дайхес. Тем не менее, по его словам, российские врачи справляются с восстановлением функций слухового нерва и успешно возвращают пациентам слух.

Качественная техника и глухота

Врач-сурдолог, оториноларинголог, специалист "Научно-клинического Центра оториноларингологии" ФМБА России Антон Мачалов сообщил ТАСС, что россияне стали получать более качественные технические средства для восстановления слуховых функций. Среди таких средств - слуховые аппараты и телевизоры с текстовым выходом для глухих.

"Наши граждане стали получать более качественные технические средства реабилитации, поддерживающие цифровую обработку звука, речь ведется о слуховых аппаратах", - сказал Мачалов. По его словам, нехватки телевизоров с текстовым выходом и световых сигнализаторов не наблюдается.

Собеседник агентства отметил, что врачи начали проводить операции по установке кохлеарных имплантов (медицинских приборов, позволяющих восполнить утраченный слух) самым маленьким пациентам. "Наверное, надо бы сказать про кохлеарную имплантацию. Здесь у нас очень положительная тенденция. Во-первых, это сроки проведения имплантации: если еще два-три года назад мы не брали детей в возрасте менее чем 12-14 месяцев, - то сегодня мы оперируем ребятишек уже с шести-семи месяцев жизни", - пояснил Мачалов. Он напомнил, что кохлеарные имплантации в России проводятся уже на протяжении 25 лет. "Количество имплантов стабильно, дефицита нет на имплантацию никакого, максимальный срок ожидания - три, максимум - четыре месяца", - подчеркнул Мачалов.

Наряду со здоровыми сверстниками

Он рассказал, что количество детей, которые после операции по восстановлению слуха пошли в массовые учебные заведения, за последние несколько лет увеличилось. "Количество таких детей достигает 30%. Если еще два года назад эта цифра не превышала рубеж 10%, сегодня - уже за 30% находится", - отметил врач.

По словам эксперта, срок поступления пациентов-детей на операцию сократился почти вдвое. "Процесс реабилитации слуха и, соответственно, формирование слухового и речевого центров начинается намного раньше. И усилий специалистов надо меньше, и также усилий родителей для того, чтобы ребенок полноценно развивался", - уточнил он.