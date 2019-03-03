Участники экспедиции по Арктике перебрались на снегоходах через Хатангский залив в Якутию

КРАСНОЯРСК, 3 марта. /ТАСС/. Участники экспедиции на снегоходах "Северная тропа - 2019" со второй попытки преодолели Хатангский залив и добрались до села Юрюнг-Хая в Якутии. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье координатор проекта Игорь Смолин.

Маршрут экспедиции, стартовавшей 11 января из Мурманска, проходит через восемь регионов России, его ориентировочная протяженность - 17 тыс. км.

"Хатангский залив перешли, правда, не с первого раза. Сначала попытались пройти на остров Большой Бегичев, но не получилось - сплошные торосы. Потом - на полуостров Хара-Тумус, там тоже было много торосов, но проход все же нашли. [После чего] дошли до села Юрюнг-Хая Анабарского улуса Республики Саха", - сказал Смолин.

Первоначально путешественники планировали берегом залива дойти до долганского поселка Сындасско в Красноярском крае, но постоянные задержки в пути заставили скорректировать маршрут, чтобы успеть добраться до ледохода.

"Таймыр отнял от графика передвижения неделю в общей сложности. В разных точках пережидали пургу. Так что от захода в Сындасско пришлось отказаться. Надо нагонять", - сказал Смолин, добавив, что следующей точкой маршрута будет полярная станция Усть-Оленек, а затем Тикси.

Трое путешественников из Магнитогорска - руководитель экспедиции Александр Табаков, штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников - намерены за три месяца пройти на снегоходах через все побережье российской Арктики от Мурманской области до Камчатки. Все участники - опытные путешественники, ранее принимавшие участие в длительных переходах.