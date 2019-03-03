В Приморье поймали раненого дальневосточного леопарда

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта. /ТАСС/. Специалисты охотнадзора поймали недалеко от заповедника "Кедровая Падь" в Приморье молодого самца дальневосточного леопарда, раненого хищником. Сейчас леопард находится в Центре реабилитации в тяжелом состоянии, сообщила в воскресенье пресс-служба национального парка "Земля леопарда".

"Сообщение о раненом звере поступило в КГБУ "Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ" Приморского края. На место была направлена группа по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками. При поддержке сотрудников МРОО "Центр "Тигр" леопард был обнаружен и обездвижен", - сообщила пресс-служба.

Леопарда доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных в поселке Алексеевка в Приморье. Ветеринарный осмотр показал, что он пострадал от укусов хищника.

Дальневосточный леопард является самой редкой крупной кошкой в мире и обитает только на востоке Приморья и приграничных районах Китая. На территории нацпарка "Земля леопарда", который является ядром дикой популяции животного, зафиксированы 105 особей.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан в 2017 году для охраны дальневосточного леопарда. Парк занимает площадь в 262 тыс. га, в него входят заповедник "Кедровая Падь", заказник "Леопардовый", земли охотничьих хозяйств, военные полигоны, приграничная зона, а также западная часть Фрунзенского района Владивостока на полуострове Песчаный.