Жители Мурманской области разработали идеи развития моногородов на социальном форуме

МУРМАНСК, 3 марта. /ТАСС/. Участники форума социальных технологий "Город - это мы" в Мурманской области разработали десятки идей по развитию моногородов и организации досуга жителей, среди которых - создание смотровой площадки для наблюдения полярных сияний и тематические лагеря для подростков, сообщили ТАСС в оргкомитете форума.

"Форум вызвал большой интерес жителей, его участниками за два дня стали более 400 человек, было предложено несколько десятков идей развития моногородов", - сказали в оргкомитете.

Форум проходил в двух моногородах - Мончегорске и Никеле, где расположены предприятия организовавшей мероприятие компании "Норникель". Главной задачей было научить жителей самостоятельно разрабатывать и воплощать идеи по развитию города, чтобы сделать жизнь в нем комфортной и интересной. Для этого на форум были приглашены эксперты - урбанисты и архитекторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Мурманской области.

"Для участников были организованы семинары, круглые столы, деловые игры и другие мероприятия, итогом стали десятки проектов и предложений", - отметили организаторы.

Так, в Мончегорске жители предложили благоустроить парк и набережную и проводить в них досуговые мероприятия. В Никеле участники выдвинули идею развивать не только внутригородскую жизнь, но и туризм. В частности, было предложено создать в здании местной школы смотровую площадку, откуда можно увидеть окрестности и наблюдать за полярными сияниями. Еще одну идею предложили школьники - создавать летом тематические лагеря, где учащиеся могли бы заниматься вопросами профориентации и участвовать в кружках по интересам.

Частью форума стали мастер-классы для горожан от актера театра и кино Андрея Урганта. В завершении форума в Мончегорске волонтеры "Норникеля" представили благотворительный спектакль, средства от которого пошли на поддержку местного приюта для животных. По словам организаторов, представление прошло при аншлаге, было собрано более 100 тыс. рублей.

Форум социальных технологий - одно из мероприятий благотворительной программы "Мир новых возможностей" компании "Норникель". Он ежегодно проходит в Норильске и Таймырском (Долгано-Ненецком) районе, а также в Мончегорске, а с этого года и в Никеле Мурманской области при поддержке местных администраций.