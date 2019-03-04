Перепад уровней воды до и после затора на Бурее снизился до 1,7 м

ХАБАРОВСК, 4 марта. /ТАСС/. Разница в уровнях воды между гидропостами до и после затора, образовавшегося после схода оползня на Бурее в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, упал до 1,7 м после того, как военные сделали в нем проран. Об этом ТАСС сообщили в Амурском водном бассейновом управлении.

Обрушение скального массива в Бурейское водохранилище произошло в декабре 2018 года, водоем оказался разделенным на две части. Ученые охарактеризовали случившееся как оползень, крупнейший за последние годы в стране. Его объем составил около 24 млн кубометров. Перепад уровней воды в местах до и после затора превышал 6 метров.

"Разница в уровнях воды между гидропостами до и после затора составляет, по последним данным, 1,72 м. Перепад снижался с момента образования прорана (нового русла)", - сказали в управлении.

Как сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, уровень воды в районе затора снизился на 3 метра по сравнению с теми, показателями, которые фиксировались зимой. Соответствующие замеры были сделаны во время мониторинга обстановки, на место вылетала совместная группа сотрудников МЧС России, ученых, комитета гражданской защиты правительства Хабаровского края.

"В ходе осмотра места оползня были сделаны очередные замеры скорости течения воды, определены примерные глубины в месте начала прорана. Как показал осмотр, уровень воды значительно упал, примерно на 3 метра от первоначального. Кроме того идет оттаивание грунта, его осыпание вниз, что сказывается на изменении глубины вновь созданного русла. Полученные данные лягут в основу дальнейших расчетов для уточнения прогноза и моделирования развитие весеннего паводка на данном участке", - приводятся в сообщении слова замначальника ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - начальника управления гражданской защиты Андрея Прокопенко.

В апреле, как сообщалось, когда начнется вскрытие реки, в Верхнебуреинский район направят две группы спасателей - в поселок Чекунду и на место оползня. Спасатели будут мониторить ситуацию по безаварийному пропуску льда. По указанию президента России Владимира Путина с 11 января по 12 февраля армейские подразделения расчищали русло реки Бурея, которое было перекрыто в результате схода оползня. Военнослужащие в результате ликвидировали около 500 тыс. кубометров скальных пород, сформировав проран в заторе.