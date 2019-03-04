Российский и китайский национальные парки договорились об обмене информацией о леопардах

ВЛАДИВОСТОК, 4 марта. /ТАСС/. Национальный парк "Земля леопарда" (Приморский край) и Северо-Восточный национальный парк тигра и леопарда (КНР) заключили меморандум о взаимопонимании, который предполагает разработку плана сотрудничества, включающего обмен информацией о дальневосточных леопардах. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба "Земли леопарда".

"Подписание меморандума - важный шаг в долговременном и масштабном сотрудничестве. Мы планируем, что взаимодействие будет осуществляться по всем направлениям нашей работы - охране территории, науке, экологическому просвещению и туризму. В ближайшее время мы намерены разработать подробный план сотрудничества, включающий конкретные мероприятия, которые будут совместно организованы в ближайшие несколько лет", - передает пресс-служба слова директора ФГБУ "Земля леопарда Виктора Бардюка.

Среди мероприятий на встрече представителей двух нацпарков были названы совместные учения по антибраконьерской деятельности, совместный мониторинг состояния популяций диких животных, российско-китайский обмен школьников и волонтеров нацпарков, а также обмен информацией.

Также частью меморандума стал пункт о совместном стремлении к созданию трансграничного резервата "Земля больших кошек".

Территория национального парка "Земля леопарда" непосредственно граничит с Китаем, при этом, часть популяций краснокнижных амурских тигров и дальневосточных леопардов свободно передвигается по территории двух стран.

Дальневосточный леопард обитает только на востоке Приморья и приграничных районах Китая. На территории нацпарка "Земля леопарда", который является ядром дикой популяции пятнистой кошки, зафиксированы 105 особей.