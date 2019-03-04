В Башкирии в 2,5 раза увеличили финансирование программы жилищных сбережений

УФА, 4 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии увеличили финансирование ипотечно-накопительной программы жилстройсбережений в 2,5 раза, на 2019 год будет выделено 235 млн рублей. Об этом в понедельник на оперативном совещании в правительстве республики сообщил вице-премьер Илшат Тажитдинов.

Программа жилстройсбережений работает в Башкирии с 2014 года, она предусматривает для участников ипотеку по льготной ставке порядка 6-7%, которой уже воспользовались более 1,3 тыс. семей. Для участия в программе жилстройсбережений надо открыть счет в банке-партнере и копить средства от трех до шести лет, каждый месяц государство дочисляет 30% от суммы ежемесячного взноса участника, но не более 3 тыс. рублей. Банк гарантирует сохранение процентной ставки на весь срок кредита. Программа призвана стимулировать граждан к накоплению и формированию первоначального взноса по ипотеке.

"С текущего года бюджетом республики для реализации программы предусмотрено 235 млн рублей ежегодно. Опыт республики привлекает интерес на федеральном уровне, комитет Госдумы разрабатывает законопроект по стимулированию долгосрочных жилищных сбережений граждан", - сказал Тажитдинов, уточнив, что финансирование программы выросло в 2,5 раза.

Вице-премьер Башкирии отметил, что 235 млн рублей бюджетной поддержки за год получат 10-11 тыс. участников. С 1 марта в программе жилстройсбережений могут участвовать все желающие, ранее такую возможность имели граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

По словам врио главы Башкирии Радия Хабирова, по итогам 2018 года ввод жилья в эксплуатацию в республике снизился на 7%, в рамках нацпроекта поставлена задача увеличить показатель в 1,5 раза, до 3,7 млн кв. м в год.

Национальный проект "Жилье и городская среда" рассчитан на 2019-2024 годы, он подразумевает расходы в размере более 1 трлн рублей и ставит целью улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно к 2024 году. Паспорт нацпроекта предполагает увеличение объема жилищного строительства в РФ не менее чем до 120 млн кв. м в год в 2024 году.