Зиничев призвал развивать добровольные дружины для защиты труднодоступных сел от пожаров

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предлагает развивать добровольные дружины и передавать в труднодоступные села пожарно-спасательную технику, чтобы избежать повторения крупного пожара, произошедшего в пятницу вечером в дагестанском селе Тисси-Ахитли.

"Нужно внимательно посмотреть по добровольным дружинам. В Дагестане там труднодоступная местность была, может надо было работать с этими населенными пунктами по развитию добровольчества или предусмотреть передачу сил и техники", - сказал в понедельник министр на всероссийском селекторном совещании.

Как доложил на совещании и. о. замглавы МЧС Виктор Яцуценко, в Тисси-Ахитли огонь полностью уничтожил 11 домов и повредил пять, 97 человек были эвакуированы.

Пожар в селе Тисси-Ахитли начался около 21:00 мск пятницы. Пожарные и местные жители смогли спасти 73 домовладения, пострадавших нет. Одной из основных версий ЧП, по предварительным данным, рассматривается попадание искры из дымохода печи в одном из домов на сено. Село расположено в Цумадинском районе, который считается высокогорным и труднодоступным, находится на высоте около 3 тыс. м, в селе живут около 300 человек.