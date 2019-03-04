Метро Петербурга готово выделить 65 млн рублей на антивандальное покрытие станций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. "Петербургский метрополитен" объявил конкурс на оказание услуг по нанесению антивандального покрытия на облицовку станций городской подземки за 65,7 млн рублей, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

Площадь нанесения антивандальной пленки составит 11,9 тыс. кв. м.

"Предмет оказания услуг - нанесение антивандального покрытия на облицовку станций ГУП "Петербургский метрополитен" с предварительным удалением стойких химических загрязнений <…> Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 65,7 млн рублей", - говорится в конкурсной документации.

По данным технического задания, антивандальное покрытие не должно стираться и смываться при удалении загрязнений, а также не должно требовать повторного нанесения. Итоги конкурса подведут 21 марта.