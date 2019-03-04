Суд 19 марта рассмотрит иск директора PR-агентства из-за рекламы Reebok

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы 19 марта приступит к рассмотрению по существу гражданского иска директора столичного PR-агентства Олега Воронина, который требует с ООО "Адидас" компенсацию морального вреда в размере 200 тыс. рублей из-за скандальной рекламы Reebok. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить судебное заседание по иску Воронина к ООО "Адидас" на 19 марта в 11:00 мск", - сказала судья Ирина Шерова.

7 февраля бренд Reebok, который является дочерним предприятием Adidas, выпустил рекламу с феминистскими высказываниями. Она появилась как российский вариант глобальной кампании Be More Human ("Будь человечнее"), получив в России название "Ни в какие рамки". Несмотря на то, что публикацию быстро удалили, она вызвала большой резонанс и неоднозначную реакцию в обществе.

Как сообщал ТАСС ранее представитель компании в Нью-Йорке, российская версия рекламы компании Reebok под названием Be More Human, в которой были использованы неоднозначные слоганы, касающиеся женщин, не отвечала стандартам, принятым в компании, и была прекращена. Он также добавил, что человек, участвовавший в разработке российской версии, в Reebok больше не работает.

Как утверждает истец, действия ООО "Адидас" нарушают его права, так как в связи с этой рекламой ему причинены нравственные страдания. Истец просит суд обязать "Адидас" принести ему извинения за оскорбительную рекламу и взыскать с ответчика 200 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.