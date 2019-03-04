Госдума 5 марта может рассмотреть законопроект о "социальных предприятиях"

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник может рассмотреть в первом чтении законопроект о введении статуса "социальное предприятие", который будет подразумевать ряд льгот. Об этом в понедельник журналистам сообщил первый замглавы думских единороссов Андрей Исаев по итогам заседания фракции.

"Речь идет об установлении статуса "социальное предпринимательство" и "социальное предприятие", - сказал депутат, перечисляя законопроекты, которые палата, как ожидается, рассмотрит 5 марта.

Исаев пояснил, что речь идет об организациях, предоставляющих общественно значимые услуги, либо обеспечивающих "работой социально уязвимые группы граждан, причем число работающих [лиц данной категории] по законопроекту должно быть не менее 50%".

"Эти категории [предприятий] получат право на дополнительную помощь со стороны государства, органов местного самоуправления", - добавил Исаев.