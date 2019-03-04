СМИ: в Австралии поймали редкую рыбу из семейства бычковых

"Полупрозрачная, пурпурно-коричневая, напоминающая формой тела угря, безглазая со стеклянными зубами рыба - вот что мы увидели на удочке", - рассказала женщина. Поведение рыбы тоже было необычным: оказавшись на крючке, она не двигалась, не извивалась.

Изучив фотографию пойманной рыбы, специалисты пояснили, что Хокин, рыбачившая на территории парка Какаду в регионе Северная Территория, поймала весьма редкого представителя семейства бычковых, имеющего название бородатый червь (Taenioides cirratus). "Это очень и очень редкая рыба. И при определенных обстоятельствах он действительно может укусить своими острыми зубами, если, конечно, кому-то придет в голову предложить ему палец", - сообщил куратор отдела рыб из музея Северной Территории Майкл Хаммер.

По словам ихтиолога, раньше предполагалось, что эти рыбы обитают значительно севернее Австралии и ближайшее место, где его можно встретить, это Папуа-Новая Гвинея. "Необычно встретить его здесь, в Австралии, так что можно даже предположить, что это вообще новый вид. Мы не можем проверить это, поскольку рыбаки отпустили бычка", - пояснил ученый, добавив, что, "лишь достигнув внушительных размеров, скажем, 50 см, они смогут укусить поймавшего их, но науке о таких случаях неизвестно".

Хаммер также сообщил, что музей Северной Территории начал научный проект по изучению бородатого червя. "Мы даже обратились ко всем рыбакам в парке Какаду с просьбой принести нам пойманных рыб, если их уже нельзя отпустить, или сфотографировать улов", - сказал он.

Бычок бородатый червь - представитель семейства бычковых, длиной около 15 см. Рыба имеет розово-золотой оттенок тела, без чешуи, голова крупная, желто-прозрачная с кожистой бородкой. Обитает в прибрежных водах, устьях рек и других областях Индо-тихоокеанского региона, живет в норах в илистом грунте на побережье и способна выкапывать целые сети туннелей в грязи. Большую часть своей жизни проводит под землей и обладает развитым обонянием, питается ракообразными и мелкой рыбой. Способна дышать атмосферным воздухом и может жить вне воды в течение значительного времени.