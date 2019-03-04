Единороссы предложили разрешить инвалидам пользоваться спецпарковками без бумажных справок

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Депутаты от "Единой России" внесут в Госдуму поправку, разрешающую инвалидам бесплатно парковаться на специально отведенных для их автомашин местах во всех населенных пунктах на основании данных из электронного реестра, без предоставления бумажных документов. Об этом сообщил в понедельник координатор партийного проекта "Единая страна - доступная среда", зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев по итогам встречи с замглавы профильной комиссии Общественной палаты РФ Михаилом Киселевым и представителями министерств и ведомств, общественных организаций инвалидов.

Терентьев, слова которого приводит пресс-служба "Единой России", пояснил, что в настоящее время при выезде за пределы своего региона люди с инвалидностью не могут припарковаться на установленном месте, если сведения об их автомобилях не содержатся в реестре данного региона. "Этого можно избежать, лишь заранее, за 10-14 дней, подав документы, например, на сайте МФЦ Москвы, однако [для получения разрешения на парковку] необходимо будет все равно очно подтверждать инвалидность, что, естественно, не вполне удобно для людей, проживающих в других регионах", - отметил парламентарий.

В связи с этим, сообщил он, "Единая Россия" подготовила поправку, дающую инвалиду право пользоваться бесплатно местами для парковки транспортного средства, управляемого им самим или перевозящего инвалида, ребенка-инвалида, "через использование федерального реестра инвалидов независимо от города проживания". "Эта поправка поможет инвалидам пользоваться бесплатной парковкой на специальных местах в любом городе России", - уточнил координатор партпроекта.

По мнению Терентьева, для дальнейшего развития федерального реестра инвалидов необходимо сделать доступ к нему различных ведомств (образовательных и спортивных) и создать полноценный "личный кабинет" пользователя с инвалидностью. "Чтобы человеку при обращении за какими-либо мерами соцподдержки не нужно было предпринимать множество ненужных действий и предоставлять документы, подтверждающие инвалидность", - убежден он.