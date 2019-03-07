"Золотое кольцо Боспорского царства": почему стоит поехать на юг России не ради пляжа

Этой весной стартует туристический проект "Золотое кольцо Боспорского царства", который предлагает путешествие по городам античного царства, располагавшегося на территории юга России

Отечественная Античность Керчь, Анапа, Геленджик для большинства россиян до сих пор — прежде всего курорты Черноморского побережья. Историческая составляющая при выборе этих мест для отдыха часто отходит на второй план, если вообще рассматривается. Между тем приморские земли России — единственная территория в стране, где расположены памятники античной культуры. Города носили другие названия — Пантикапей, Гермонасса, Торик; Черное море обозначалось как Понт Эвксинский, а Азовское — как озеро Меотида. Когда-то эти земли были греческими колониями: в результате их объединения в V веке до н.э. образовалось мощное Боспорское государство, которое просуществовало почти тысячу лет, вплоть до IV века н.э. Историю этих мест вплоть до прошлого года можно было узнать в основном в музеях Краснодарского края и Крыма, но специально разработанного маршрута, который бы объединил главные города античного государства, не существовало.

Прошлой осенью на Международной туристической выставке "Отдых" в Москве был представлен проект "Золотое кольцо Боспорского царства", созданный по инициативе Русского географического общества и Министерства туризма Краснодарского края. Он получил высокие оценки экспертов, премьер-министра Дмитрия Медведева и поддержку Федерального агентства по туризму, а Ростуризм включил проект в топ-10 приоритетных региональных маршрутов страны. "Эта программа подойдет и тем, кто хочет путешествовать самостоятельно, — для них есть подробная информация на нашем сайте, — так и для операторов. Несколько турфирм уже предлагают поездки по "Золотому кольцу Боспора", — рассказывает автор проекта, член Русского географического общества Христофор Константиниди. — "Кольцо" составляют десять городов, расположенных в Краснодарском крае, на Крымском полуострове и в Ростовской области: это Геленджик, Анапа, Азов, Тамань, Керчь, Новороссийск, Симферополь, Феодосия и Севастополь". Первый поток путешественников по этому направлению организаторы ожидают этой весной. Жемчужины "кольца". Керчь Столицей Боспорского государства был основанный греками город Пантикапей — современная Керчь. И не случайно именно он: удачно расположенный на пересечении торговых путей между Европой, Средней Азией, Китаем и Средиземноморьем, Пантикапей был центром экономической, деловой, культурной жизни Боспора.

Описание Руины древней столицы Боспорского царства © Алексей Павлишак/ТАСС

У города были все козыри: удачное географическое расположение, глубокий большой порт, высокий холм, который носит сегодня название гора Митридат, — с него открывается панорамный вид на город и море. На нем люди могли безопасно селиться, отбивая атаки неприятелей. Площадь Пантикапея — крупнейшего города Причерноморья — около 100 га. Он знаменит своими огромными, "царского" ранга, курганными насыпями, равных которым трудно найти в России. В столице жило много знати, для них строили богатые гробницы. На горе Митридат археологами раскрыты руины древнего города — остатки жилых домов, оборонительных сооружений, храмов. Что еще посмотреть Церковь Иоанна Предтечи, построенная в VI веке н.э. по приказу византийского императора Юстиниана I, — историки считают ее одной из древнейших в России. В X веке, уже после прихода на территорию Северного Причерноморья славян, храм реконструировали, а в начале XIX века пристроили притвор в неовизантийском стиле. Маленькая церковь чудом уцелела и в период властвования на керченской земле турок — ее тогда переделали в мечеть, — и во время многочисленных войн, включая Великую Отечественную. Она осталась нетронутой и в разгар антирелигиозной кампании в СССР.

Описание Храм Святого Иоанна Предтечи в Керчи, построенный в IV веке н.э. во время правления византийского императора Юстиниана I © Сергей Мальгавко/ТАСС

Керченский историко-археологический музей: он помещается в старинном особняке, принадлежавшем местному табачному фабриканту Константину Месаксуди. Обладает одним из самых крупных в Крыму собраний археологических находок. Музейные фонды древностей и архивы, однако, пережили разграбление и были почти полностью уничтожены во время Крымской войны 1853–1856 годов и Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Многие экспонаты, вывезенные из музея, сегодня хранятся в коллекциях парижского Лувра и Британского музея в Лондоне. Керченский Лапидарий: музей каменных древностей Восточного Крыма обладает огромной коллекцией, которая включает более 2700 экспонатов и занимает по научной значимости второе место в мире после Лапидария в Афинах.

Описание Экспонаты в Лапидарии Восточно-Крымского музея-заповедника © Сергей Мальгавко/ТАСС

Тем, кто хочет почувствовать атмосферу города, стоит прогуляться по склонам Митридата: вплотную к лестнице, ведущей на холм, буквально прилеплены жилые кварталы, в которых сохранился дух старого приморского городка. Здесь, в центре города, в двух шагах от достопримечательностей мирового культурного значения, можно встретить пенсионера, занятого во дворе ремонтом старенького "Запорожца", семью, которая вышла пообедать в сад, хозяйку, развешивающую белье у своего дома. Идеальная натура для фотографов, режиссеров, художников. Анапа Один из самых посещаемых российских курортов когда-то был крупным торговым центром Боспорского государства и носил название Горгиппия. Центром она стала, как и Керчь, благодаря удачному расположению — на стыке моря, равнин и отрогов. Но вряд ли мы в ближайшие десятилетия услышим здесь про множество археологических открытый: из-за плотной городской застройки раскопки можно вести только там, где идет строительство или сносятся здания.

Тем не менее ученым удалось открыть участок древнего города: мощенные камнем улицы, кварталы, подвалы домов римского времени II–III веков н.э, остатки мастерских, виноделен, рыбозасолочных ванн, мраморные плиты с надписями, извлеченные из некрополя саркофаги местной знати. Горгиппия более раннего периода сильно повреждена, ее участки открыты лишь небольшими фрагментами. На месте открытого городища, по адресу ул. Набережная, д. 4, находится Государственный археологический музей "Горгиппия". Тамань Михаил Лермонтов отправил сюда героя своего романа "Герой нашего времени" Григория Печорина и вложил в его уста слова "Тамань — самый скверный городишко из всех приморских городов России". На самом деле "городишком" Тамань никогда не была: Гермонасса — а именно такое название ей дали греки — с самого начала своего существования в V веке до н.э. была важнейшим центром всего Таманского полуострова и оставалась им вплоть до новейшего времени. Так, в XVIII–XIX веках в Тамани велась бурная внутренняя и внешняя торговля, отсюда товары расходились по всей Черкесии. "Не стоит забывать о том, откуда родом был Печорин, — говорит Владимир Кузнецов, директор Государственного музея-заповедника "Фанагория", доктор исторических наук, принимавший участие в создании проекта "Золотое кольцо Босфора", — герой книги — коренной петербуржец, привыкший к светской жизни. Конечно, после Петербурга Тамань показалась ему захолустьем. Но здесь город с населением в шесть тысяч человек считался очень значимым".

Описание Раскопки на территории музея-заповедника "Фанагория" © Государственный музей-заповедник "Фанагория"

Археологами открыто городище — памятник VI века до н.э. Сегодня его можно увидеть по адресу: Темрюкский район, ст. Тамань, ул. Карла Маркса, д. 100. Владимир Кузнецов руководит музеем-заповедником "Фанагория", который находится совсем недалеко от Тамани — в 25 км. У музея-заповедника пока нет собственного здания, поэтому коллекции экспонатов хранятся в научно-исследовательском Центре Фанагорийской экспедиции. Фанагория была когда-то более значимой, чем Тамань, но, в отличие от своей "соседки", она пришла в упадок, как и Боспорское государство. Начиная с 1936 года в Фанагории каждый сезон работают археологи. В центре можно увидеть терракотовые статуэтки, бронзовые монеты, надписи на древнегреческом языке и множество других древних артефактов, которые свидетельствуют о богатой прошлой жизни города. Адрес научно-исследовательского Центра "Фанагория": Темрюкский район, пос. Сенной, 4-й км а/д Сенной — Тамань.

Описание Древние амфоры, обнаруженные при раскопках на территории Фанагории © Государственный музей-заповедник "Фанагория

Что еще посмотреть Сходить в дом-музей Лермонтова, воссоздающий обстановку казачьего быта первой половины XIX века; отправиться на экскурсии на винодельни "Фанагория" (пос. Сенной), завод "Кубань-вино", который расположен по адресу: Темрюкский район, ст. Старотитаровская, ул. Заводская, д. 2 Севастополь Древнее название Севастополя, пожалуй, самое известное среди античных названий десяти городов "кольца" — Херсонес. В переводе с греческого оно означает "полуостров". О нем писала Анна Ахматова в поэме "У самого моря" и вспоминала в очерке "Коротко о себе": "Каждое лето я проводила под Севастополем, на берегу Стрелецкой бухты, и там подружилась с морем. Самое сильное впечатление этих лет — древний Херсонес, около которого мы жили".

Описание Ворота древнегреческого храма в Херсонесе © Алексей Павлишак/ТАСС