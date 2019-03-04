В Пензенской области откроют центр подготовки кадров по стандартам WorldSkills

ПЕНЗА, 4 марта. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки по стандартам WorldSkills планируется создать в Пензенской области в 2020 году. Об этом сообщил в понедельник министр образования региона Александр Воронков на совещании с руководителями профессиональных образовательных организаций.

"Важной задачей является создание центра опережающей подготовки, направленного на обучение и подготовку кадров для реального сектора экономики региона с использованием различных образовательных технологий. В 2020 году мы будем эту задачу реализовывать", - отметил Воронков.

По его словам, в центре будут внедрены новые программы для подготовки кадров. Их направления власти определят в том числе с учетом пожеланий работодателей региона. "Сейчас министерство анализирует региональную систему профессионального образования, чтобы подготовить заявку на получение субсидии из федерального бюджета для создания центра", - добавил Воронков.

По словам министра, одной из проблем в системе среднего профессионального образования в регионе остается недостаточная оснащенность колледжей современными рабочими местами в мастерских. "Мы планируем создавать в колледжах современные мастерские на средства федеральных грантов при софинансировании из регионального бюджета и привлечением средств со стороны партнеров колледжей из числа работодателей. До 2024 года в Пензенской области должны появиться 50 таких новых мастерских по различным компетенциям", - сказал Воронков.

Ранее сообщалось, что на совещании по вопросу развития системы среднего профессионального образования, которое прошло в Екатеринбурге 6 марта 2018 года, президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос создания в регионах центров опережающей профессиональной подготовки. Он отметил, что на базе таких центров будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей, а уже работающие граждане смогут повысить свою квалификацию.

По словам гендиректора союза "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберта Уразова, такие центры в российских регионах должны быть объединены в единую сеть.

В новость были внесены изменения (19:03 мск) - добавлен комментарий Воронкова.