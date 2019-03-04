Предполагаемый виновник крупной аварии в центре Краснодара лишен прав

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Полицейские установили предполагаемого виновника массовой аварии в центре Краснодара. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"Установлена личность предполагаемого виновника аварии. Им оказался 34-летний житель Усть-Лабинского района, который был оштрафован за отсутствие действующего полиса обязательного страхования гражданской ответственности автовладельца. Выяснилось, что иномарку правонарушитель приобрел у своего знакомого, но до настоящего времени так и не прошел процедуру ее постановки на учет в ГИБДД. Также был собран административный материал за оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия", - сказали в ведомстве.

В краевом управлении полиции добавили ТАСС, что мужчине предложили добровольно явиться в отдел полиции в Краснодаре. Он пришел и затем был доставлен в Октябрьский районный суд, который на основании составленных административных материалов лишил его водительских прав сроком на один год.

Авария произошла в ночь на 4 марта возле торгового центра "Галерея" на пересечении улиц Северная и Октябрьская. Водитель на автомашине Audi совершил ДТП, в результате которого столкнулись шесть автомобилей, и скрылся с места происшествия. В аварии один человек получил травмы.

Проверка по факту ДТП продолжается. Если врачи установят, что здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред, то виновнику аварии грозит уголовная ответственность вплоть до двух лет лишения свободы.