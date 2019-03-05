Более 60 тыс. имен красноармейцев увековечат на Ржевском мемориале

ТАСС, 5 марта. Фамилии десятков тысяч защитников Ржева будут увековечены на мемориальном комплексе Советскому солдату в Тверской области, сообщает во вторник пресс-служба Российского военно-исторического общества (РВИО).

"На входной группе будут установлены обратные уклоны, отделанные кортеновской сталью. На стальные листы методом перфорации будут нанесены фамилии 62 тыс. солдат, погибших в боях подо Ржевом и похороненных на территории Ржевского района", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора РВИО Александра Баркова.

По его словам, этот процесс займет несколько месяцев. "Чтобы нанести эти изображения и фамилии на сталь, потребуется три месяца. Данная технология в таком масштабе еще не использовалась", - сказал исполнительный директор РВИО.

Барков также сообщил, что на территории Ржевского мемориала появится филиал Музея Победы.

В ноябре 2018 года в основание будущего мемориала был заложен первый камень, тогда же был объявлен сбор народных пожертвований. Создание Ржевского мемориала включено в правительственный план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, его открытие планируется 9 мая 2020 года. На конкурс поступило 32 проекта, из которых деятелями культуры и искусства был определен победитель - проект скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений, Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч советских бойцов были убиты, пропали без вести или попали в плен. Проведенные войсками Западного и Калининского фронтов наступательные и оборонительные операции имели огромное стратегическое значение для достижения перелома в пользу Красной Армии на всем советско-германском фронте.