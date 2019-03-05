Почти 13 млн жителей России имеют нарушения слуха

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Почти 13 млн человек на всей территории России имеют разного рода нарушения слуховых функций. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции на тему "Ранняя диагностика и профилактика потери слуха. Как сохранить одно из пяти чувств?" директор Российского научно-клинического центра аудиологии и слухопротезирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессор Георгий Таварткиладзе.

"Порядка 13 млн лиц с нарушенным слухом в Российской Федерации, около 1 млн детей. Сказать, кто превалирует - мужчины или женщины, - не могу", - сказал Таварткиладзе.

По его словам, нарушения слуха чаще всего возникают у людей старше 50 лет.