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Почти 13 млн жителей России имеют нарушения слуха

Около 1 млн среди них - дети

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Почти 13 млн человек на всей территории России имеют разного рода нарушения слуховых функций. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции на тему "Ранняя диагностика и профилактика потери слуха. Как сохранить одно из пяти чувств?" директор Российского научно-клинического центра аудиологии и слухопротезирования Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), профессор Георгий Таварткиладзе.

"Порядка 13 млн лиц с нарушенным слухом в Российской Федерации, около 1 млн детей. Сказать, кто превалирует - мужчины или женщины, - не могу", - сказал Таварткиладзе.

По его словам, нарушения слуха чаще всего возникают у людей старше 50 лет.

 

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