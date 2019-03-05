Эксперты: Крымский мост помог улучшить экологию Азовского моря

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Строительство Крымского моста оказало положительной влияние на улучшение экологического состояния Азовского моря, поскольку упорядочился проход судов по его акватории, ужесточился контроль за сбросом отработанных вод судами и снизилось использование маломерного флота. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Азово-Черноморского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

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"Ученые полагают, что свою положительную роль в улучшении экологического состояния Азовского моря по показателям загрязнения сыграл и Крымский мост. С постройкой моста упорядочился проход судов через акваторию моря, ужесточился контроль за сбросом льяльных (отработанных) вод судами, несколько снизилось использование маломерного флота в юго-восточном районе моря", - говорится в сообщении. Отмечается, что также положительно на экологию моря повлияло увеличение стока реки Кубань.

В пресс-службе уточнили, что состояние экосистемы Азовского моря оценивалось на основе исследований загрязнений воды, донных отложений и гидробионтов, проведенных в 2018 году. Загрязнение воды и донных отложений тяжелыми металлами, мышьяком, хлорорганическими пестицидами и полихлорированными бифенилами оказались ниже среднемноголетних показателей, а загрязнение нефтепродуктами не превысило показатели предшествующих годов. В то же время, уровень накопления токсикантов в органах и тканях промысловых и кормовых видов рыб соответствуют среднемноголетним показателям и имеют выраженную тенденцию к понижению.

В Азовском море сохраняются локальные очаги повышенного загрязнения отдельными токсикантами в восточной части Таганрогского залива, акватории, прилегающей к северному побережью (Белосарайский и Обиточный заливы), в Арабатском заливе и в акватории акватории Должанской и Камышеватской кос. При этом концентрации загрязнений в воде и донных отложениях в этих районах снизилось по сравнению с данными 2014-2017 годов в среднем в два раза.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Автодорожная часть Крымского моста была открыта 15 мая 2018 года, строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году.