РАМТ проведет благотворительные спектакли в помощь перенесшему инсульт актеру Янину

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российский Академический Молодежный театр (РАМТ) проведет благотворительные спектакли ко дню рождения актера Алексея Янина, который восстанавливается после обширного инсульта. Средства от спектаклей пойдут на лечение актера, сообщили на официальной странице театра в Facebook.

"14 марта свой день рождения отметит артист нашего театра Алексей Янин, в мае 2015 года перенесший обширный инсульт. Мы начинаем серию благотворительных вечеров в помощь нашему другу и коллеге", — отметили в театре.

13 марта на Маленькой сцене актеры прочтут отрывки из книги Марины Степновой "Женщины Лазаря", в постановке примут участие Нелли Уварова, Ирина Низина, Татьяна Веселкина, Евгения Белобородова, Дарья Семенова и Марианна Ильина-Балтика. А 14 марта в Черной комнате пройдет композиция "Зуи. Диалоги" по повести Д. Д. Сэлинджера. В ней сыграют Денис Баландин, Дарья Семенова, Татьяна Шатилова и Олег Зима. В конце вечера также состоится обсуждение постановки с Марией Штейнман.

Об актере

Алексей Янин впал в кому после инсульта, перенесенного 6 мая 2015 года. В этот день он был госпитализирован в первую Пироговскую больницу, но по настоянию родных затем актера перевели в другую клинику. 8 мая Янину была сделана трепанация черепа.

Друзья и родные Янина объявили сбор средств на его лечение в одной из социальных сетей.

Алексей Янин родился 14 марта 1983 года в Москве. В 2004 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. В том же году начал работать в Российском академическом молодежном театре. Актер снимался в сериалах "Папины дочки" и "Клуб".