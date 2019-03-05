В Краснодаре началось строительство медицинского кластера

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Строительство первого объекта крупного медицинского кластера - онкологического центра началось в Краснодаре, сообщил в ходе ежегодного отчета во вторник мэр Краснодара Евгений Первышов.

Ранее сообщалось, что современный онкологический центр планируется построить в новом медицинском кластере, который в течение нескольких лет будет создан в пригороде Краснодара. Участок, где планируется разместить медцентр, находится в восточной части города, неподалеку от аэропорта. Для создания медкластера в этом районе необходимо построить новую ТЭЦ, проект стоимостью 30 млрд рублей был представлен на прошедшем в феврале Российском инвестиционном форуме в Сочи.

"Начались первые работы в части реализации проекта по строительству онкологического центра. Работами полностью руководит министерство здравоохранения Краснодарского края. Второй объект, который там планируется к реализации, - Больница скорой медицинской помощи", - сказал Первышов.

Кроме медицинских объектов, в районе поселков Знаменского и Зеленопольского также развивается восточная промышленная зона Краснодара, планируется строительство социальных учреждений - школ и детских садов. Для транспортной доступности этого микрорайона разрабатывают проект строительства дороги, которая соединит улицы Восточно-Кругликовскую и Тихорецкой с трассой "М4 Дон".

"Буквально недавно в Сочи мы представили стратегический проект - строительство нового энергоблока - фактически новой ТЭЦ <…> Когда реализуем этот проект, Краснодар получит еще 450 мегаватт энергии и 300 гигакалорий тепла", - добавил Первышов.