Власти Краснодара прогнозируют дефицит педагогов после строительства новых школ и детсадов

КРАСНОДАР, 5 марта. /ТАСС/. Власти Краснодара в ближайшие два-три года прогнозируют нехватку педагогических кадров после строительства множества новых школ и детских садов в городе, сообщил в ходе ежегодного отчета об итогах работы за 2018 год во вторник мэр города Евгений Первышов.

На протяжении нескольких лет в Краснодаре существовала проблема нехватки мест в школах и детских садах. В большей степени она касалась новых микрорайонов, где ведется строительство жилых комплексов. Для ее решения в Краснодаре началось активное строительство социальных объектов в новых микрорайонах.

"В Краснодаре [в 2018 году] введены в эксплуатацию три школы - в "Губернском" микрорайоне, хуторе Ленина и Московском микрорайоне. Мы еще строим семь школ и пять детских садов. Начнем строить еще две школы уже в этом году, в стадии разработки - пять школ и шесть детских садов <…> В ближайшие два-три года у нас будет нехватка педагогических кадров", - сказал Первышов.

Мэр Краснодара уточнил, что школы в микрорайоне "Губернском" и в хуторе Ленина приняли учеников 1 сентября, еще одна в Московском микрорайоне заработает в сентябре этого года. Также в 2018 году было построено семь новых корпусов в детских садах.

"В 2018 году за школьные парты сели почти 140 тыс. учеников. Это на 12 тыс. больше, чем годом ранее. Среди них 17 тыс. первоклашек, в 2017 году их было 15,5 тыс.", - добавил Первышов.