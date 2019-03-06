Как и где правильно отпраздновать Масленицу

Масленица - веселый славянский праздник с языческими корнями - богата на вкусную еду и активные игры. Ее главные символы - это, несомненно, румяные блины с разнообразными начинками и огромное наряженное чучело, сожжение которого считается кульминацией торжества. ТАСС вместе с этнографическим парком-музеем "Этномир" рассказывает о том, где с пользой и удовольствием отпраздновать Масленицу в 2019 году.

"Этномир" - крупнейший в России этнографический парк-музей площадью 140 гектаров, расположенный в Калужской области. Он начинался с нескольких юрт - круглых домов среднеазиатских кочевников, затем появились Музей русской печи, украинские и белорусские хутора. В "Этномире" нет строгих смотрителей, а посещение не ограничивается молчаливым просмотром экспозиции. Посетители парка-музея попадают в полноценную модель мира в миниатюре и могут получить уникальный опыт проникновения в сердце культуры разных народов: например, приготовить и попробовать национальные блюда или создать что-то своими руками в ремесленных мастерских. Вдобавок к выставкам и экскурсиям, действующим на постоянной основе, в "Этномире" регулярно проходят различные фестивали, ярмарки и праздники.

Одним из таких фестивалей станет "Широкая Масленица" (+0), который пройдет 9 и 10 марта на девяти интерактивных площадках. В эти дни гости "Этномира" буквально перенесутся на два-три столетия назад - в эпоху бревенчатых изб и скоморохов, - чтобы активно отдохнуть на свежем воздухе, поучаствовать в играх и состязаниях и, разумеется, полакомиться блинами.

Часть площадок фестиваля названа в честь дней Масленичной недели: "Встреча", "Заигрыш", "Лакомка", "Разгуляй", "Тещины вечерки", "Золовкины посиделки" и "Проводы". Кроме традиционных плясок, веселых игр и праздничных концертов, которые будут проходить практически на каждой площадке, гостей "Этномира" ждут оригинальные мероприятия. К примеру, на площадке "Разгуляй" на главной сцене пройдет интерактивная программа "Удаль молодецкая" - можно будет испытать свою силу и сноровку в перетягивании каната, сборе поленницы и на традиционном аттракционе "Ледяной столб", забраться на который в погоне за призом кажется легким только на первый взгляд. Тех, кто не устанет на "Разгуляе", ждут на площадке "Игры народов Сибири" напротив этнофермы - для северных танцев и соревнования по метанию тынзяна - тридцатиметрового ременного аркана оленеводов Крайнего Севера.