Как и где правильно отпраздновать Масленицу

Масленица - веселый славянский праздник с языческими корнями - богата на вкусную еду и активные игры. Ее главные символы - это, несомненно, румяные блины с разнообразными начинками и огромное наряженное чучело, сожжение которого считается кульминацией торжества. ТАСС вместе с этнографическим парком-музеем "Этномир" рассказывает о том, где с пользой и удовольствием отпраздновать Масленицу в 2019 году.
"Этномир" - крупнейший в России этнографический парк-музей площадью 140 гектаров, расположенный в Калужской области. Он начинался с нескольких юрт - круглых домов среднеазиатских кочевников, затем появились Музей русской печи, украинские и белорусские хутора. В "Этномире" нет строгих смотрителей, а посещение не ограничивается молчаливым просмотром экспозиции. Посетители парка-музея попадают в полноценную модель мира в миниатюре и могут получить уникальный опыт проникновения в сердце культуры разных народов: например, приготовить и попробовать национальные блюда или создать что-то своими руками в ремесленных мастерских. Вдобавок к выставкам и экскурсиям, действующим на постоянной основе, в "Этномире" регулярно проходят различные фестивали, ярмарки и праздники.
Одним из таких фестивалей станет "Широкая Масленица" (+0), который пройдет 9 и 10 марта на девяти интерактивных площадках. В эти дни гости "Этномира" буквально перенесутся на два-три столетия назад - в эпоху бревенчатых изб и скоморохов, - чтобы активно отдохнуть на свежем воздухе, поучаствовать в играх и состязаниях и, разумеется, полакомиться блинами.
Часть площадок фестиваля названа в честь дней Масленичной недели: "Встреча", "Заигрыш", "Лакомка", "Разгуляй", "Тещины вечерки", "Золовкины посиделки" и "Проводы". Кроме традиционных плясок, веселых игр и праздничных концертов, которые будут проходить практически на каждой площадке, гостей "Этномира" ждут оригинальные мероприятия. К примеру, на площадке "Разгуляй" на главной сцене пройдет интерактивная программа "Удаль молодецкая" - можно будет испытать свою силу и сноровку в перетягивании каната, сборе поленницы и на традиционном аттракционе "Ледяной столб", забраться на который в погоне за призом кажется легким только на первый взгляд. Тех, кто не устанет на "Разгуляе", ждут на площадке "Игры народов Сибири" напротив этнофермы - для северных танцев и соревнования по метанию тынзяна - тридцатиметрового ременного аркана оленеводов Крайнего Севера.
На площадке "Тещины вечерки" в Музее русской печи экскурсоводы расскажут гостям об исконных традициях проводов зимы на Руси и покажут разницу между вологодской, смоленской и костромской избами. А экспозиция на площадке весенних чучел народов мира поведает о "родственниках" русской Масленицы: болгарской Мартенице, украинской Марене, польской Мажанне, бельгийских Жилли, швейцарском снеговике Бодже, чешском Мясопусте, немецком Нубеле и индийской Холике. На малой сцене, где расположится площадка "Золовкины посиделки", пройдет конкурс красоты "Девичьи смотрины".
Масленица в первую очередь ассоциируется с блинами. И без них на фестивале в "Этномире", разумеется, не обойдется - на ярмарочных рядах на площадке "Лакомка" гостей будут рады накормить главным праздничным угощением с разнообразными начинками и напоить горячим чаем. Рядом с ярмаркой можно будет принять участие в мастер-классах по рукоделию и создать по всем правилам народную куклу или праздничное украшение для дома.
Для тех, кто хочет разнообразить традиционный русский активный отдых чем-то более экзотическим, организована площадка "Краски весны" в культурном центре Индии. Здесь пройдут мастер-классы по йоге, танцам и игре на традиционных индийских музыкальных инструментах, а также концерт "Весенняя рага".
Завершаться фестиваль будет на площадке "Проводы" напротив главной сцены. Здесь гости совместными усилиями украсят колесо желаний "Солнцеворот", повязав ленту на арт-объект, символизирующий движение Солнца по небосводу. И, конечно же, кульминацией праздника станет торжественное сожжение одиннадцатиметрового чучела Масленицы, вокруг которого на протяжении всего фестиваля водили хороводы. Однако для проживающих в отелях "Этномира" фестиваль на этом не закончится. Для них на костровом месте у малой сцены пройдет вечерняя программа "Масленичные вечерки" с традиционными играми, песнями и огненным шоу "Похищение весны".